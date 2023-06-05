لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

السيدة انتصار السيسى: الاحتفال بيوم البيئة يعكس تضامن العالم للحفاظ على موارد الطبيعة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "العالم يحتفل بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية".

https://www.dostor.org/4415224

وزيرة التخطيط: أهمية بالغة بمحور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى

وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ، على مداخلاتهم بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

https://www.dostor.org/4415204

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الإثنين، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2023.

https://www.dostor.org/4415218

الليلة.. عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى “الشاهد”

تعرض فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، في الحادية عشرة مساء اليوم الإثنين، الجزء الثاني من حوار الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مع المخرج خالد يوسف، في برنامج "الشاهد".

https://www.dostor.org/4415208

تأجيل محاكمة جمال اللبان وأعوانه فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة 6 سبتمبر.

https://www.dostor.org/4415205

أستراليا.. مطالب بإعادة نساء وأطفال الدواعش المحتجزين فى سوريا

قدّمت منظمة تدعم 17 طفلاً أستراليا وتسع نساء محتجزين في مخيمَين في شمال شرق سوريا، شكوى أمام القضاء الأسترالي الإثنين تطالب بإعادتهم إلى بلادهم.

https://www.dostor.org/4415160

بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك.. مباريات القاع تتصدر الأسبوع 31 للدورى الممتاز

تقام مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز على 4 أيام من 6 إلى 9 يونيه المقبل وبعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لانشغال الأهلي بمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال إفريقيا تقفز مباريات الهروب من شبح الهبوط لصدارة الأسبوع الحادي والثلاثين.

https://www.dostor.org/4415206

أمير رمسيس يتحدث عن صمود واستمرارية مهرجانات السينما فى حلقة نقاشية بمهرجان شنغهاى

يُشارك المخرج أمير رمسيس في حلقة نقاشية بعنوان «صمود واستمرارية مهرجانات السينما» وذلك في الدورة الـ25 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، والذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 9 وحتى 18 يونيو الحالي.

https://www.dostor.org/4414882

اعتزال "إبراهيموفيتش".. أسطورة حافلة بالخصومات الكروية والتصريحات العدائية (تقرير)

بعينين دامعتين وصوت متأثر، ودع زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم التي أحبها وأمتعها لسنوات طويلة، على ملعب سان سيرو الإيطالي، الذي شهد أفضل لحظاته مع ميلان، وألقى السلطان كلمة الوداع للجماهير التي هتفت باسمه وصفقت له بحرارة، موجهًا الشكر لعائلته وأصدقائه وزملائه ومدربيه على دعمهم وثقتهم فيه، مؤكدًا أنه سيظل ميلانيستا إلى الأبد.

https://www.dostor.org/4414844