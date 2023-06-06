منهم فريد شوقى.. أشهر حكايات التوأم فى السينما المصرية

الحياة الزوجية للفنانين مليئة بالمواقف الكوميدية والطريفة، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة هدى سلطان التي شهد حفل زفافها من الفنان فريد شوقي موقًفا عجيبًا بسبب شقيقه التوأم اللواء أحمد، فقد حضر حفل الزفاف وأصبح يتجول في الحفل ويسلم على الضيوف.



وفجأة أخذته الفنانة هدى سلطان في يدها واتجهت للكوشة؛ إلا أنه ظل يضحك، وقام فريد شوقى بالذهاب إليها إلا أنها تفاجئت مثل الجمهور بوجود شبيه لشوقي.



وكانت هذه هى المرة الأولى التي ظهرا فيها التوأم سويًا، وكان الكثير من أصدقائهم لا يغرفون أن له شقيقًا توأم مثله، وعمل فريد شوقي بالفن بينما اتجه توأمه أحمد للعمل الشرطي حتى وصل لرتبة لواء، بحسب ما جاء في مجلة الكواكب.



حالات توأم في الوسط الفني



فريد شوقي وشقيقه اللواء أحمد، لم تكن الحالة الأولى فقط، بل كان هناك أشقاء داخل الوسط لهم توأم ولا يختلف عنهم في الشكل والطباع منهم:



عماد حمدي وتوأمه عبد الرحمن

توأم يصعب التفرقة بينهما، الفنان عماد حمدي وشقيقه التوأم عبد الرحمن، كانا متطابقين لدرجة كبيرة للغاية، وخيل للبعض أن عبد الرحمن قام بالمشاركة في عدد من الأفلام بدلًا من عماد.



زبيدة ثروت وتوأمها حكمت

أما الفنانة زبيدة ثروت، كانت لها شقيقة توأم حكمت، وكانت مثل ظلها ترافقها حتى في أماكن التصوير، وعرض عليها الدخول في عالم الفن إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض من جانب حكمت، وفضلت الزواج والابتعاد عن الوسط الفنى، وكانت تظهر في المناسباب الرسمية فقط بين العائلة.



نجلاء فتحي وتوأمها منى

كان للفنانة نجلاء فتحى توأم اسمها منى، فكانت لا تظهر إلا في مناسبات بسيطة، ورفضت دخول التمثيل، وكانت تفضل الابتعاد عن عيون الكاميرا ورصدتها الكاميرات أثناء فرح ابنة الفنانة نجلاء فتحى.



فؤاد المهندس وتوأمه سامى

كان للفنان فؤاد المهندس شقيق يشبه تمامًا اسمه سامي، في حركاته ونظراته وحتى في لبسه للنظرة، وكل من يراهما يعتقد أنهما شخص واحد، وغيرها من حكايات التوأم في السينما المصرية، فلم يقتصر التوأم على هؤلاء فقط.