الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يناقش الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية لعام 2023 والمقرر انعقادها في الفترة من 12 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو القادم.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس الزناتي عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق، وممثل مديرية أمن الدقهلية، وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية.

وأشار "المحافظ" إلى أن الدقهلية محافظة متميزة في مجال التعليم أنجبت لمصر أعلامًا وعلماء في شتى المجالات وعلى رأسهم علي باشا مبارك أبو التعليم في مصر وغيرهم من العلماء.

كما أشار "مختار" إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كل مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشددًا على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كل اللجان.

كما وجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل بين كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددًا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع شهادة الثانوية

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