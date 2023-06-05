عمرو القطامى يطالب بخطة فعالة للنهوض بالوضع البيئى فى مصر

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للبيئة الذي جاء لتعزيز الوعي العالمي من أجل البيئة، مؤكدًا أن هذا اليوم يعد فرصة للتذكير بالمطالبة بوضع خطة للنهوض بالوضع البيئي في مصر.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن وضع خطة فعالة للنهوض بالوضع البيئي في مصر يمكنها أن تسهم في حل مشكلات المخلفات وأزمات القمامة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتا إلى أن دور جهاز تنظيم المخلفات لم نلمس له دورا حقيقيا على أرض الواقع حتى الآن.

وطالب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوجود شركات متخصصة لحرق مخلفات الزراعة، قائلا: "نطالب الدولة بجلب شركات متخصصة في ذلك وتحاسبها الدولة بعقود واتفاقيات ويكون المستفيد الأول المواطن البسيط، لأن الدولة تدفع الكثير من الأموال، فمن المفترض أن يكون هناك شركات متخصصة للقيام بذلك".

وأكد النائب عمرو القطامي أهمية وضع خطة عاجلة لمواجهة مشكلات المخلفات، معقبا: «الدولة المصرية تمتلك ثروة بيئية علينا استغلالها لتحسين الوضع البيئي».