الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع الأعمال الجارية لتطوير المجازر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمسئولى المشروعات والطب البيطري وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ورؤساء مراكز دكرنس والسنبلاوين وطلخا. 

وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ومتابعة أعمال التطوير الجارية لمشروعات التطوير للمجازر بنطاق المحافظة والتي تشمل مجزر المنصورة العمومى بميت الكرماء ومجزر دكرنس ومجزر السنبلاوين، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة وحرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعترض التنفيذ لجميع مشروعات المجازر بنطاق المحافظة لسرعة دخول هذه المشروعات التنموية والحضارية الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بصحة المواطنين وتوفير اللحوم الآمنة لهم.

حضر الاجتماع المهندسة منى الساعي مدير عام متابعة المشروعات والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان السعيد مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الانتاج الحيواني بالمحافظة والمهندس وليد كمال مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي لمنطقة الدقهلية وكفر الشيخ القائم علي تنفيذ مشروعات المجازر المشار اليها والمهندس محمد علي مدير الميكانيا بجهاز التعمير. 

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 61 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع الساحل الشمالى

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