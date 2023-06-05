إزالة 12 حالة تعد ورفع 55 حالة إشغال وإيقاف لحالة بناء بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 12 حالة تعدى بنطاق حى غرب على مساحة 556 م2، منها 10 حالات تم صدور قرارات سابقة لها بمساحة 421 م2 ، بالإضافة إلى حالتى تعدى بمساحة 135 م2 تم الإزالة الفورية لهما، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وتوازى ذلك مع القيام بإيقاف أعمال البناء بنطاق حى جنوب، وإتخاذ الإجراءات القانونية لحالة هدم بدون رخصة لأحد المنازل بمنطقة الشلال.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لأعمال تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 116 م2 بنطاق قامت الوحدة المحلية وقروى العباسية، وتم إعادة التربة الزلطية لطبيعتها.