الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأسطورة".. كيف استقبل روّاد السوشيال ميديا اعتزال إبراهيموفتيش؟

إبراهيموفتيش
إبراهيموفتيش

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة من محبي الساحرة المستديرة بعد إعلان اعتزال سلطان الكرة زلاتان إبراهيموفيتش، بعدما ودّع كرة القدم التي أحبها وأمتعها لسنوات طويلة، على ملعب سان سيرو الإيطالي.

تفاعل الجماهير مع وداع أسطورة كرة القدم وسيطرت عليهم حالة حزن كبيرة لأنهم لن يعدوا يروّن بطلهم الرياضي المفضل داخل المستطيل الأخضر مرةً أخرى، وانهالت التعليقات وكتب روّاد السوشيال الكثير من التعليقات والعبارات الحزينة في وداعه.

وكتب زين عابدين من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "محبوب جماهير ميلان، أحد أساطير الفريق"، وعلّق عبد الله القوصي من مستخدمي السوشيال ميديا ومحبي اللاعب الأسطوري زلاتان إبراهيموفيتش قائلًا: "شكرا على كل المتعة اللي قدمتها".

واكتفى حسام الدين مجيد من مستخدمي موقع "فيسبوك" بوصف إبراهيموفيتش بالأسطورة قائلًا: "وداعا سلطان"، وكتب قائلًا: "أسطورة جمع بين الكوميديا والكرة"، وعلّق محمد المنصوري من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "بصمة في تاريخ الكرة".

اعتزال إبراهيموفيتش

يُجدر الإشارة إلى أن إبراهيموفيتش هو لاعب سويدي من أصول بوسنية وكرواتية، ولد عام 1981 في مدينة مالمو، وبدأ لعب كرة القدم في نادي مالمو في أواخر التسعينيات، حيث لعب مع الفريق الأول 40 مباراة وسجل 16 هدفًا، كان أول هدف له مع الفريق في 30 أكتوبر 1999 ضد فايكنبيرغ في الدوري السويدي.

وفي يوليو الماضي جدد عقده لمدة عام آخر على الرغم من مواجهة احتمال إعادة تأهيل طبية طويلة بعد جراحة في الركبة، وبعد فترة وجيزة من مساعدة ميلان على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، خضع زلاتان لعملية في ركبته اليسرى عن إصابة سابقة في الرباط الصليبي الأمامي.

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