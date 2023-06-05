ضبط 6 طن و250 كيلو قمح محلي مخلوط بالأعلاف الحيوانية بمدشة في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 6 طن و250 كيلو قمح محلي مخلوط بالأعلاف الحيوانية داخل أحد المدشات بنطاق مركز فاقوس، في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه إستراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وشكلت حملة من إدارة التموين في فاقوس، وذلك بناءً على معلومات واردة حول صاحب مدشة حبوب وأعلاف في مركز فاقوس، حيث كان يخزن كميات من القمح المحلي حصاد موسم 2023 دون توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويخلطها بالأعلاف الحيوانية في المدشة.

وضبطت الحملة المدشة المخالفة بناحية قرية قنتير بمركز فاقوس، وضبط داخلها 6 طن و 250 كجم من القمح المحلي حصاد موسم 2023، الذي كان سيتم خلطه بالأعلاف الحيوانية بدلاً من توريده. تم التحفظ على القمح المضبوط بإذن من النيابة العامة، وسيتم التصرف فيه بعد استكمال الإجراءات القانونية. تم تحرير محضر رقم 9112 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المدشة.