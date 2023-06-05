وزارة الرى تواصل تأهيل وتبطين الترع المتعبة (صور)

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات في بعض زمامات الأراضي الزراعية.

كما تستهدف أعمال التأهيل والتبطين خلال المرحلة الأولى من المشروع تحقيق عدة مكاسب للمواطنين، منها رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترع بعد عملية التأهيل والتبطين، وأيضًا زراعة أراضٍ كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات مما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.



حماية جوانب الترع من التعديات وإلقاء القمامة والمخلفات



وتفقد المهندس ياسر زرزورة، مدير الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحري، الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تأهيل وتبطين عدد من الترع المتعبة، ومنها تأهيل ترعة بحر ويش بطول 4,200 كيلومتر بزمام الإدارة العامة لري غرب الدقهلية، وذلك لحماية جوانب الترعة من التعديات ورمي القمامة والمخلفات الصلبة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال نوبات ري المحاصيل الزراعية، خاصةً خلال موسم الزراعات الصيفية.

كما تم متابعة أعمال تأهيل وتبطين بعض الترع، ومنها ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات لترشيد المياه

وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحري، أن أعمال تأهيل وتبطين الترع تسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية أثناء زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف زيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبها ومواجهة أي تعديات.