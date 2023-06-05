تنظيم دورة تدريبية لميسرات "الشمول المالى" بقرى نصر النوبة فى أسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي والذى يستهدف تدريب 20 من الميسرات ومشرفات برنامج الشمول المالى بقرى مركز نصر النوبة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الدورة التدريبية تتضمن تأهيل وصقل خبرات المتدربات بأساليب التعامل مع السيدات والفتيات من أجل رفع وعيهن بمميزات وعيوب الإدخار والإقراض، بجانب التعريف بآليات التمويل المالى وأنواعها، وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمجال التثقيف والشمول المالى وتساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الخاصة لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.