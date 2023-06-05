الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شقتين سكنيتين فى المنيرة الغربية وبولاق الدكرور

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى ترعة عبدالعال بمدينة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بخيت الفحام فى المنيرة الغربية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة بولاق الدكرور والمنيرة الغربية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتها ومنع امتداده

 وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

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