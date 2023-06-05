الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد الدفعة الجديدة من لحوم صكوك الإطعام

الصورة من الحدث
الصورة من الحدث

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية وقدم ما يقارب 102 طن على دفعات للأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة حتى الأن.

محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
محافظ القاهرة خلال تفقده صكوك لحوم الإطعام
لحوم صكوك الإطعام محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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