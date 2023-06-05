الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ280 مليون جنيه.. دعم منظومة النظافة في الإسكندرية بـ394 معدة متنوعة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، بديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكي". 

وقال محافظ الإسكندرية، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مدينة الإسكندرية نموذجا يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات، فقد تم دعم منظومة النظافة بعدد 394 معدة جديدة متنوعة بقيمة 280 مليون جنيه، منها 390 معدة متنوعة، بالإضافة إلى دعم منظومة المخلفات الطبية الخطرة بـ 4 سيارات جامبو 8000، ليصل إجمالي عدد المعدات إلى 600 سيارة ومعدة، وجاري ضخ معدات جديدة منظومة النظافة.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل باستمرار على رفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري عن منظومة النظافة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ، مشيرةً إلى أن الاحتفال هذا العام سيتم تحت شعار "دعم الاستثمار البيئي" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

- تفقد اصطفاف معدات وسيارات النظافة

وخلال تفقد المحافظ ووزيرة البيئة اصطفاف معدات وسيارات النظافة، وكذا عرض الخدمات المختلفة التى تقوم بها الشركة والتي منها منظومة الجمع المنزلي والنمطى والنقل، وكذلك الكنس الآلى واليدوى للشوارع، والخدمات المميزة وتشمل غسيل الشوارع والميادين والكبارى والأنفاق، وكذا الوقوف على كفاءة العنصر البشرى بالشركة حيث تم زيادة عدد العاملين ليبلغ عدد العاملين  8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء ، و 5000 طن فى فصل الصيف ، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن فى الأعياد والمواسم.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة،  والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، وجميع الجهات المعنية.

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الإسكندرية وزيرة البيئة اصطفاف معدات شركة نهضة مصر دحر التلوث البلاستيكي 394 معدة جديدة متنوعة

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