الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الكهرباء: أقصي حمل مسائي اليوم 31000 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأثنين، يبلغ نحو 31000 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 32000 ألف ميجاوات.

وذكر المرصد في نشرته، السبت، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأثنين يبلغ نحو 31000 ميجاوات، مقابل 32000 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الأحد.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

أحمال أقصى حمل مسائي الأحد الاثنين الأقصي الحمل الأقصى المتوقع المركز القومي للتحكم المرصد تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

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