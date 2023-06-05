تكريم الفائزين والمشاركين في دوري المصالح الحكومية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام فعاليات دوري المصالح الحكومية، الذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة، عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، وخالد ياسين مدير عام مديرية التنظيم والإدارة،النائب محمد رجب النائب رمضان حسان عضوي مجلس النواب ووكلاء الوزارات ومديري المديريات.

وبدأت الفعالية بعرض موجز عن المسابقة، التي شاركت فيها الوحدات المحلية السبع(بني سويف الواسطى ببا،ناصر ، اهناسيا ، سمسطا ، الفشن ) ومديريات (الصحة،الإسكان، الآثار ، الشباب والرياضة ، القوى العاملة ، الزراعة ، التربية والتعليم ، الطب البيطري التضامن الاجتماعي،والطرق والنقل)، وأقيمت منافساتها بقاعة مديرية التنظيم والإدارة، بداية من 29 مايو الماضي ، وذلك تحت رعاية وموافقة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،وبإشراف من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بالمسابقة التي تقام لأول مرة، وتكتسب أهميتها من كونها تشجع روح التنافس بين العاملين في الجهاز الإداري ، في معرفة والإلمام بقانون الخدمة المدنية ، وتتسق مع إستراتيجة المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالمصالح الحكومية، والعمل على تحفيزهم لمواصلة العمل بكل جد، والسعي الدائم لجعل الموظف داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ملماً بكافة الأمور القانونية والفتاوى والآراء الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتقليل الشكاوى وتوفير الوقت والجهد من البحث والتصويب من خلال إعداد باحثين على علم بكافة الأمور داخل الجهاز الحكومي

استعرض خالد ياسين مدير عام التنظيم والإدارة ، آليات وضوابط تنظيم المسابقة" دوري بين المصالح الحكومية "في قانون الخدمة المدنية ، حيث تم تحديد عدد المتسابقين لكل جهة 5 أفراد بواقع " 3 أساسي +2 احتياطي وأقيمت الأدوار الأولى التمهيدية بنظام خروج المغلوب،وتم تقسيم الفرق " الجهات الحكومية" إلى مجموعات، تأهل الأول عن كل مجموعة ، وتم احتساب الفريق الفائز في الأدوار التمهيدية الحاصل على نقاط أكثر،وفي حالة التساوى تم الاحتكام للمواجهة المباشرة "سؤال ثم 3 أسئلة لكل فريق" في حالة التعادل" ثم الاحتكام إلى القرعة،لتحديد المتأهل الصاعد للمباراة النهائية "من كل مجموعة" صاحب الفوز الأكثر في المباريات "، وفي حالة التساوي ، الأكثر حصولاً على النقاط،ثم اللجوء إلى المواجهات المباشرة " في حالة التساوي "، ثم إجراء قرعة في حال استمرار التعادل

وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ فريق مديرية الصحة الفائز بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق مديرية الزراعة في نهائي المسابقة ، حيث تم تسليم أعضاء الفريق شهادة تقدير وجائزة مالية، فضلاً عن تكريم أعضاء المديريات والجهات الحكومية الذين شاركوا في فعاليات المسابقة ، بجانب تبادل الدروع ، حيث تسلم المحافظ درع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فيما أهدى المحافظ مدير التنظيم والإدارة ببني سويف درع المحافظة، تقديرًا لجهود أسرة المديرية وإشرافهم على هذه المسابقة النوعية.