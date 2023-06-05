الغضبان يستقبل رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان لمناقشة إقامة وحدات سكنية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بديوان عام المحافظة ، مع الوفد المرافق من الهيئة، لمناقشة الخطوات التنفيذية والتنسيقية للتعاون مع الهيئة والبدء في إقامة وحدات سكنية لمستحقي مشروع التعاوني بجنوب بورسعيد، وذلك بعد التصديق على تخصيص 17 فدان بالحي الإماراتي بجانب منطقة مساكن محمد مهران للبدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، خلال فعاليات المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد أمس.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد والمهندسة نيرمين نشأت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

واستعرض المحافظ مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كافة الإجراءات والخطوات التنسيقية اللازمة لسرعة البدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، مؤكدا أن هناك جهود متواصلة لتذليل أي معوقات تواجه مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، لافتا ان بورسعيد شهدت كم هائل من الوحدات السكنية على مدار السنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، و يتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بأبناء محافظة بورسعيد.

وقال المحافظ إن أرض المشروع بجانب محمد مهران بالحي الإماراتي، تعد ذات قيمة عالية جدا، حيث أنها شاملة الخدمات بالإضافة لقربها من المنطقة الصناعية ومدخل بورسعيد الجنوبي، وبحيرة المنزلة وتواجد شبكة طرق على أعلى مستوى لخدمة المنطقة، بالإضافة لقربها من محور 30 يونيو، منوها إلى أنه تم عرض 3 مقترحات على مستحقي المشروع التعاوني تمثلت في المشروع الاستثماري بشرق بورفؤاد، ومشروع "الأمل والنورس"، ومؤخرا مشروع جنوب بورسعيد بالحي الإماراتي من أجل التوصل لحلول مرضية لأبنائنا مستحقي مشروع التعاوني.

كما استعرضت المهندسة نيرمين نشأت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني شرحا تفصيليا حول مخطط أرض المشروع والمناطق الخدمية والسكنية المحيطة بها، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي حول مجمل إنجازات محافظة بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه اللواء وليد البارودي الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدا ان اللواء عادل الغضبان يولي ملف استكمال مشروعات الاسكان ببورسعيد اهتماما بالغا ، وهناك تعاون كبير ومثمر بين المحافظة والهيئة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع 3000 وحدة وتذليل كافة العقبات الخاصة بتوصيل المرافق للمشروع.

وفيما يتعلق بأرض مشروع التعاوني بجنوب بورسعيد، قال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أنه سيتم زيارة الارض ميدانيا، لعمل دراسة لطبيعة التربة ، والبدء في أعمال الرفع المساحي بالمنطقة وتستغرق بحد اقصى 3 أشهر، ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الزيارة جاءت لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبدء في المشروع من اليوم، لسرعة انجاز العمل في المشروع.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد و رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بجولة ميداينة لتفقد الأرض المخصصة لمشروع التعاوني بمنطقة محمد مهران بجنوب بورسعيد، فضلا عن افتتاح فرع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببورسعيد.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع