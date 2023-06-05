في وداع «إبراهيموفيتش».. الأسطورة يتصدّر اهتمامات المصريين (صور)

تصدّر أيقونة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش؛ قائمة الأكثر بحثًا على مُحرك جوجل في مصر، بعد إعلان اعتزاله.

لاعب ميلان الإيطالي الذي ظهر بعينان غلبتهما الدموع في مباراة الوداع، أعلن انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، بعد أن وصل إلى عامه الحادي والأربعين.

وأظهرت مؤشرات محركات البحث عن ارتفاع ملحوظ خلال الساعات الماضية بالبحث عن اسم إبراهيموفيتش، بينما تصدّرت محافظة كفر الشيخ قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عنه، بينما جاءت دمياط ثانيًا، ثم المنيا والمنوفية والدقهلية على التوالي.