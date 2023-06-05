الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في وداع «إبراهيموفيتش».. الأسطورة يتصدّر اهتمامات المصريين (صور)

اعتزال إبراهيموفيتش
اعتزال إبراهيموفيتش

تصدّر أيقونة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش؛ قائمة الأكثر بحثًا على مُحرك جوجل في مصر، بعد إعلان اعتزاله.

لاعب ميلان الإيطالي الذي ظهر بعينان غلبتهما الدموع في مباراة الوداع، أعلن انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، بعد أن وصل إلى عامه الحادي والأربعين.

وأظهرت مؤشرات محركات البحث عن ارتفاع ملحوظ خلال الساعات الماضية بالبحث عن  اسم إبراهيموفيتش، بينما تصدّرت محافظة كفر الشيخ قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عنه، بينما جاءت دمياط ثانيًا، ثم المنيا والمنوفية والدقهلية على التوالي.

 

إبراهيموفيتش اهتمامات المصريين الاسطورة الدقهلية زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

محافظ القاهرة يكرم 43 طالبًا حصدوا المراكز الأولى فى المسابقة الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس