الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاة "ملك الكوميديا".. كل ما تريد معرفته عن محمد نجم

محمد نجم
محمد نجم

تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة ملك الكوميديا محمد نجم الذي استطاع أن يرسم البهجة على وجوه الكثير، فكان سببًا في سعادة قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الفنية التي ترك بصمة كبيرة بها.

اشتهر الفنان محمد نجم بإفيهاته الكثيرة والمتنوعة التي لا زالت تتردد على ألسنة البعض، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عنه:

 

ولد محمد نجم يوم 6 مارس الموافق عام 1944، بمحافظة الزقازيق، ودخل في مجال التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ولكنه بعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص وحمل اسمه.

 

حقق محمد نجم شهره كبيرة في المسرح الكوميدي، حيث أصبح علامة بارزة بالكوميديا، فحقق نجاحا باهرا بأدائه الساخر الذي استطاع أن يبرزه بأدواره المختلفة التي قدمها بأعماله المسرحية.

 

أشهر أعمال محمد نجم

 

مسرحية عش المجانين، اشتهر في مسرحية عش المجانين بمقولته "شفيق يا راجل" التي عن طريقها استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، من بعد أن أسست فرقته الكوميدية التي تحمل اسم "فرقة نجم".

ومن أشهر مسرحياته أيضًا: "البراشوت، واحد لمون والثاني مجنون، سائق التاكسى، العسكرى الأخضر، الفهلوى، خد الفلوس واجرى، القشاش، سيدتي الجميلة، لعبة جواز، الورثة، البيه السباك"، وشارك بالعديد من الأفلام أبرزها: "البيه البواب، المتسول، ليلة ساخنة، الجراج، نصف دسته مجانين، السكاكينى، مدرسة المشاغبين، أريد حلاً".

 

أشهر إفيهات محمد نجم الكوميدية:

النمر، البلدوزر، عبده يتحدى رامبو، واحد لمون والتانى مجنون، الكدابين أوى، دول عصابة يا بابا، الأونطجى، شفيق يا راجل.

 

وتوفي الفنان محمد نجم عندما تعرض لجلطة دماغية خلال شهر مايو عام 2019، أدت لنقله إلى أحد المستشفيات، وظل تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة، حيث ساءت حالته الصحية، وظل يعاني حتى فارق الحياة في مثل هذا اليوم الموافق 5 من شهر يونيو للعام 2019.

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