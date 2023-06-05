الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القمة الأولي عالميًا.. الرحلة إلى الهيدروجين الأخضر بدعوة أمريكية

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

يظهر الهيدروجين كمورد الطاقة البارز في العالم ومن المتوقع أن تولد الصناعة 700 مليار دولار على الأقل من الاستثمارات بحلول 2030، وتمتلئ مناقشات الحكومات بالثقة، لكن معرفة الوجهة المقصودة لتحقيق هذا الهدف تختلف وفقًا للخطط الموضوعة لبلوغه.

الرحلة إلى الهيدروجين الأخضر، تتضمن أسئلة ضخمة حول تحفيز الطلب والاستثمار في البنية التحتية وإدارة المخاطر وتطوير سلسلة قيمة آمنة ومتكاملة، لذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنظيم أول قمة عالمية للهيدروجين الأخضر تقرر انعقادها في يونيو الجاري يومي 28-29 /2023.

وتعد هذه القمة الأولي من نوعها، بشكل سنوي، إذ تضم Hydrogen Insight and Recharge في مناقشتها كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة، لمناقشة ما يجب أن يحدث لتأسيس الصناعة على أساس طويل الأجل - والمبادرات التي تقوم فيها الحكومات والمصدرون للانبعاثات والمنتجين.

بات من الواضح أن الحكومات وأصحاب المصالح والمستثمرون ومقدمو التكنولوجيا بحاجة إلى التعاون من أجل الوصول إلى تحقيق أعلى معدل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2023، لذا تعقد عشرات الأحداث والفعاليات يوميًا في كل مكان، من أجل أن تنتج أحداث طاقة المستقبل مؤتمرات حية ومستقلة وتفاعلية للقادة في قطاع الطاقة لتساعد على دفع الأعمال إلى الأمام من خلال تبادل المعلومات والشبكات المهنية.

تبرز في مقدمة هذه القمة الاعتماد الأساسي والتركيز على استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومظاهر التحول الرقمي في الدول المؤهلة لصناعة الهيدروجين الأخضر، مع الالتزام في فعاليات الطاقة المستقبلية بتقديم الخبرات بنفس الاهتمام وبموضوعية وثاقبة مُرضية فكريًا للمهتمين بالقضية، مما يعكس أحداثنا بشكل جيد على جميع الأطراف المعنية، من المتحدثين إلى الرعاة.

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