وكيل "تعليم كفرالشيخ": غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عددًا من لجان الدبلومات الفنية منها سيدي طلحة الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل التعليم: لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا أن 21722 طالبًا أدوا الامتحانات في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي ومواد تجارية بالتعليم التجاري.