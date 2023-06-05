الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
 

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 61 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
  

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس والمنصورة ونبروه والجماليه ومنية النصر وبلقاس والمنزلة والمطرية وتمي الامديد وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 
5 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (226 شيكارة ) و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و19 محضر نقص وزن و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و2 عدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر تصرف في دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الفساد الاسواق المواطنين

الأكثر قراءة

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس