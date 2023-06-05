محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 61 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس والمنصورة ونبروه والجماليه ومنية النصر وبلقاس والمنزلة والمطرية وتمي الامديد وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن

5 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (226 شيكارة ) و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و19 محضر نقص وزن و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و20 محضر عدم إعلان عن الاسعار و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و2 عدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر تصرف في دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

