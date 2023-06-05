الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوكاس فاسكيز يودع بنزيما: كنت محظوظًا باللعب والاستمتاع معك

لوكاس فاسكيز وكريم
لوكاس فاسكيز وكريم بنزيما

وجه لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لزميله الفرنسي كريم بنزيما، بعد رحيله عن صفوف الفريق.
وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي أمس، رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بعدما قضى 14 عامًا ضمن صفوف الفريق الأول بالنادي.
ونشر فاسكيز عدة صور تجمعه بزميله بنزيما عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها:"كريم، بعد كل هذه السنوات معًا يمكنني فقط أن أشكرك، شكرًا لك لكرة القدم التي قدمتها وتسجيل الأهداف وصناعتها، واحترافيتك، كنت محظوظًا للعب معك والاستمتاع، أتمنى لك كل التوفيق في تجربتك الجديدة".


وبات كريم بنزيما قاب قوسين أو أدنى من الانتقال بشكل رسمي لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ربطت العديد من التقارير اسمه بالانضمام للفريق عقب العرض المغري الذي قدمه له.

وأفاد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، اليوم، أن بنزيما وقع بالفعل على عقود انضمامه لفريق اتحاد جدة السعودي.

كريم بنزيما يلعب لريال مدريد منذ انتقاله من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة، وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية، وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

لوكاس فاسكيز ريال مدريد كريم بنزيما بنزيما اتحاد جدة

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