محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ ٣٧ قرار إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن العياط والبدرشين والحوامدية بإجمالي مساحات تصل إلى ٣٠ الف م٢.

واطلع المحافظ على جهود مركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تنفيذ ١١ قرار إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحة ١١٨٢٨ م ولاية جهاز حماية النيل بقرى نزلة الشوبك والشوبك الغربي والطرفاية وجزيرة البدرشين وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما تابع محافظ الجيزة تنفيذ ٢٢ قرار إزالة تعديات على الأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة ١٧٣٠٥م بمركز ومدينة العياط بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات بناء مخالف على أملاك الدولة بمدينة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتسليم الاراضي الي جهات الولاية.

وشدد اللواء أحمد راشد على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

ووجَّه "راشد" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.