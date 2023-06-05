الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير من المواطنين على معرض زهور الربيع

معرض الزهور
معرض الزهور

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع، إن معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن المعرض يشهد إقبالا أيضا من الشباب والأطفال والفئات العمرية المختلفة وذلك للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة.

وفي سياق متصل قامت سفيرة كولومبيا في القاهرة بزيارة المعرض بحضور المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي، حيث تفقدت أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

وكان المعرض استقبل عدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية والدولية بالقاهرة منهم سفير المجر بالقاهرة وكذلك عدد من زوجات السفراء منهم حرم سفير صربيا، وحرم سفير أرمينيا وحرم سفير اليابان وحرم سفير سنغافورة، وحرم سفير ليتوانيا.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

اقبال المواطنين على معرض زهور الربيع وسفيرة أعجابها

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