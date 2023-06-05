أدوات منزلية من المخلفات.. "أم جنة" تُحيي صناعة المشغولات اليدوية بالوادي الجديد (صور)

نجحت “أم جنة” ابنة محافظة الوادي الجديد، في استغلال المخلفات وإعادة تدويرها لصناعة أدوات منزلية آمنة مُستغلًة مخلفات النخيل لصناعة الشنط الصحية وكذلك بعض المشغولات اليدوية.

"أم جنه" تربت في أسرة احترفت الصناعات اليدوية ،إلا أنها قررت تطوير حرفتها وابتكار أدوات منزليه آمنه صحياً تستخدم في جميع الأوقات وتدوم لسنوات طويلة على سبيل المثال “شنط مصنوعة من الخوص لوضع المأكل والمشرب وقت الشراء من الاسواق وغيرها، برنيطه من زعف النخيل تقي من الحر واشعة الشمس المباشرة، برش من الخوص يوضع عليه القمح والدقيق والخبز ويفرش عليه جميع المخبوزات بعد خروجها من فرن الخبيز، غلال لتخزين الخبز والفطير لحين استخدامهم، القادس ويصنع من الخوص وبه غطاء للحفاظ على الأغذية من الاتربة”.

وأكدت “أم جنة” لـ"الدستور" أنها تعمل في هذه المهنة التي ورثتها عن أجدادها منذ نعومة أظافرها حتي وصلت للمعارض الكبري والعالمية مثل معرض "ترثنا".

وتابعت القيادة السياسية الواعية نجحت في إحياء تلك الصناعات مرة أخرى قبل اندثارها بتفعيل الندوات التثقيفية والعمليه بجميع الجمعيات الاهليه والفئوية ومراكز الشباب للحفاظ على هذه المهن التي تمثل جزء مبير في الوعي الصحي والبيئي وتقي من المخاطر البيئية التي تسبب التغيرات المناخية مثل استبدال الشنط البلاستيكية بالخوص للاستخدام الامن للانسان

وأضافت “أم جنة” أنها تقوم بتدريب مجموعة كبيرة من السيدات على صناعة الخوص من بداية جمعة من أشجار النخيل وتجفيفه وصناعة الضفائر وتجميعها حسب الطلب المراد صناعته فكل نوع من هذه المنتجات لها بداية معينه وحسب حجمها فضلا عن الزخارف والتزيين الذي يوضع وقت صناعة المنتج مثل الشنبر الالوان والخيوط الصوف او القماش الملون وفي نهايته يتم تسجيف المنتج من اعلي بالقماش الملون والخيوط الملونه لمنع الخوص من التفكك بعد الانتهاء منه

واشارت إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يهتم بأي تراث متواجد على أرض المحافظة ويشجع استمراريته ويذلل كافة العقبات التي تواجه أي مواطن قادر على العمل وتنفيذ الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية والتخلص الامن للمخلفات الزراعية والاستفادة منها مثل النحت على جزوع النخيل والكرناف وكذلك تنفيذ كراسي ومنضاض من جذوع النخيل في شكل بيئي محترف ويعشقه الجميع

وقالت إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها للمحافظة لأكثر من مرة أعجبت بهذه المهنة وبهذه المنتجات المؤمنه صحياً والتي تساعد الانسان في البقاء في بيئة صحية خاليه من الامراض والضوضاء وللمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على معظم دول العالم ومن بينها مصر