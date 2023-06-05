الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتل برصاصة فى الرأس.. خصومة ثأرية وراء مقتل مبيض محارة بطريق الواحات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة مبيض محارة مصابًا بأعيرة نارية وملقى على طريق الواحات بأكتوبر، وتبين أن المجني عليه توجد خصومة ثأرية بينه وبين آخرين، ورجحت التحريات أن يكون الثأر وراء مقتله. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود شخص مقتول على طريق البادية بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد داود، رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل مبيض محارة 23 سنة، بطلق ناري بالرأس وملقاة على طريق البادية يرتدي كامل ملابسه وبجواره حقيبة يد بها أوراق.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

محافظ القاهرة يكرم 43 طالبًا حصدوا المراكز الأولى فى المسابقة الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس