قتل برصاصة فى الرأس.. خصومة ثأرية وراء مقتل مبيض محارة بطريق الواحات

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة مبيض محارة مصابًا بأعيرة نارية وملقى على طريق الواحات بأكتوبر، وتبين أن المجني عليه توجد خصومة ثأرية بينه وبين آخرين، ورجحت التحريات أن يكون الثأر وراء مقتله.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود شخص مقتول على طريق البادية بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد داود، رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل مبيض محارة 23 سنة، بطلق ناري بالرأس وملقاة على طريق البادية يرتدي كامل ملابسه وبجواره حقيبة يد بها أوراق.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.