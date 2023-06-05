الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يقترب من العودة.. رابطة الليجا توافق على خطة جدوى برشلونة

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وافقت رابطة الأندية الإسبانية "الليجا"، على خطة الجدوى الخاصة بإدارة نادي برشلونة الإسباني، والمتعلقة بالأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ قرابة السنتين.
وتقدمت إدارة نادي برشلونة بخطة جدوى لتنظيم العجز في ميزانية رواتب اللاعبين، وميزانية النادي من أجل إبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريليفو"، فإن رابطة الليجا وافقت بالفعل على الخطة بعدما اجتازت الخطة جميع التخفيضات اللازمة في الليجا، مشيرة إلى أن المدخرات التي حققها النادي حتى الآن عالية جدًا بعد بيع جريزمان ورحيل بيكيه وجوردي ألبا، وعدم تجديد عقد سيرجي بوسكيتس.
بالإضافة إلى أن النادي لا يخطط للإنفاق على فريق كرة السلة للموسم المقبل، حوالي 11.5 مليون في راتب ميترويتش، بالإضافة إلى تخفيض راتب ساروناس جاسيكفسيوس ورحيل بعض اللاعبين المكلفين مثل هيجينز، وبالنسبة لهذا الجزء سيبقى إجمالي المدخرات في رواتب برشلونة +15 مليون يورو، إذا سارت الأمور كما هو مخطط.
وأشارت ريليفو، إلى أن إدارة برشلونة أرادت التقدم بمشروع جاد لاحتواء التكاليف، ولكنهم مازالوا لم يتخلوا عن رغبتهم في استعادة ليونيل ميسي، خاصة أن الأمور باتت أقرب من ذي قبل.
واستطاع برشلونة توفير 40 مليون يورو للموسم المقبل، بين حالات بيع اللاعبين أو فسخ التعاقدات، ويحتاج النادي إلى 3 ملايين يورو من أجل تسجيل جافي مع الفريق الأول، و17 مليون يورو للتجديد لأراوخو.
ويعمل برشلونة في الوقت الحالي على بيع بعض اللاعبين، ولكن عليهم مواصلة العمل  إذا أرادوا الحصول على 25 مليون يورو راتب حتى تصبح عودة ميسي واقعية، اللاعب يؤيد بشدة العودة لكن دائمًا مايشك أن تسجيله غير قابل للتطبيق ومع ذلك فإن الأخبار التي تصله إيجابية.

الليجا رابطة الأندية الإسبانية برشلونة ليونيل ميسى ميسى الدوري الاسباني

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