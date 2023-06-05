الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفاة رئيس لجنة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية بإحدى لجان التعليم الفنى بسوهاج

معلم
معلم

توفي معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني، نتيجة هبوط حاد أثناء أداء عمله داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج يفيد بوفاة المعلم محمد ثابت حسن معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني، نتيجة هبوط حاد أثناء أداء عمله داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام لمحاولة إسعافه ولكن وافته المنية.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبدالرءوف حمدون، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إتحاد المعلمين العرب الظروف الصعبة الصبر والسلوان التعليم الفن النقابة الفرعية النقابة العامة بمحافظة سوهاج حافظة سوهاج

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

محافظ القاهرة يكرم 43 طالبًا حصدوا المراكز الأولى فى المسابقة الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس