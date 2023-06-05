وفاة رئيس لجنة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية بإحدى لجان التعليم الفنى بسوهاج

توفي معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني، نتيجة هبوط حاد أثناء أداء عمله داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج يفيد بوفاة المعلم محمد ثابت حسن معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني، نتيجة هبوط حاد أثناء أداء عمله داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام لمحاولة إسعافه ولكن وافته المنية.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبدالرءوف حمدون، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.