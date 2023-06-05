العريمي: سنوقع مذكرة تفاهم مع نقابة الصحفيين لتبادل الخبرات والتدريب

قال محمد مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، إن الجمعية ستوقع مذكرة تفاهم مع نقابة الصحفيين المصرية تتعلق بتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة له ضمن فعاليات ندوة ثقافية حوارية بعنوان (العلاقات العمانية المصرية "تاريخ راسخ، علاقات واعدة") بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمشاركة وفد من نقابة الصحفيين المصريين ووفد من نقابة الصحفيين العمانيين، وذلك تحت رعاية السفير العماني لدى القاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي.

وأعرب العريمي عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية التي تدعم التواصل بين الصحفيين العمانيين ونظرائهم في مصر، مشيرا إلى أن البلدين الشقيقين يشهدان تطور ونمو في جميع المجالات وفي مقدمتها الملف الإعلامي.

وأشار العريمي"إلى أهمية القمة التي عقدت بين قادة البلدين خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أهمية ما يشهده البلدين الشقيقين من تطور على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي.

وأكد العريمي أن سلطنة عمان ومصر نموذج رائد عبر التاريخ وبالإضافة إلى الدور التي يطلع عليه البلدين الشقيقين لحل القضايا الإقليمية والدولية ومعالجة التحديات التي تواجه البلدان العربية.