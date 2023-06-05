الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انطلاق المؤتمر العربي الـ 15 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس.. الأربعاء

انطلاق المؤتمر العربي
انطلاق المؤتمر العربي

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (7/6/2023م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن إتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من البنود من بينها: دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وآليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي، والتداعيات الأمنية لتطبيق تيك توك، وتطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في مجال القضايا الأمنية،كما سيناقش تجارب عدد من الدول العربية  في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.

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