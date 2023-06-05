الكهرباء تستعد لمواجهة الأحمال الزائدة فى صيف 2023

تنتهي أعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية في مصر في شهر مايو من كل عام، وذلك استعدادًا لاستقبال الأحمال الزائدة المتوقعة وغير المتوقعة مع حلول فصل الصيف مصحوبًا بارتفاع في درجات الحرارة، مما يتوقع أن تبلغ ذروة الأحمال الحد الأقصى من القدرات الكهربائية.

وأكد مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه بحلول نهاية شهر مايو من كل عام تنتهي أعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية بالكامل، استعدادًا للزيادة المتوقعة للاستهلاك خلال فصل الصيف الذي يشهد في السنوات الأخيرة بلوغ الأحمال معدلات قصوى بلغت قبل ذلك قرابة 34 ألف ميجاوات.

وأضاف المصدر أن استعدادات الشبكة الكهربائية في مصر لاستقبال الأحمال الزائدة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يكون بدخول جميع وحدات الإنتاج بشكل تدريجي دورات الصيانة الدورية، ثم يتم رجوعها إلى الخدمة لدعم الإنتاج الكهربائي مرة أخري.

وأوضح المصدر أن الشبكة الكهربائية في مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في اختبار الكفاءة والموثوقية والاعتمادية على مجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال وتحديدًا في أغسطس 2021، عندما بلغت درجات الحرارة في بعض المحافظات 45 درجة مئوية فيما كانت في باقي أنحاء الجمهورية بين 14 و43 درجة مئوية.

وأوضح: مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع معدلات الأحمال على الشبكة الكهربائية في مصر، وذلك نظرًا لتوجه المواطنين إلى استخدام الأجهزة الكهربائية في تبريد الأجواء داخل المنازل والمنشآت التجارية، وجميعها تعمل على الاستهلاك الكثيف للطاقة الكهربائية في الوقت نفسه، مما يخلق توقيت يعرف بساعة الذروة، وفي ظل هذه الزيادة المطردة اثبتت الشبكة الكهربائية في مصر استقرارًا دون أي انقطاعات في التيار الكهربائي أواللجوء إلي تخفيف الأحمال بأي شكل من الأشكال.

وحول برنامح استعدادات الشبكة الكهربائية لمجابهة الأحمال الزائدة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قال مصدر بالمنطقة الجنوبية لنقل الكهرباء في مصر، إن جميع وحدات الإنتاج تتبع برنامجا شاملا للصيانة، وكذلك محطات المحولات التابعة لشبكات النقل، وفي الوقت نفسه تشهد شبكات توزيع الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية الصيانة الدورية لتدعيم قدرتها وكفاءتها على توزيع التغذية بشكل مستقر.

وأوضح المصدر أن أساسيات برنامج الصيانة الدورية تقوم على صيانة المحطات وتشغيلها وفقا للبرنامج الزمنى المعد لها، مع الالتزام الكامل بعمليات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاج بالمحطات، وهذه الإجراءات تكون تحت إشراف وتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة، وهو الجهة الرسمية المختصة المنوط بها إقرار ما يتعلق بمقتضيات التشغيل لمحطات الإنتاج لضمان التشغيل الأمثل من النواحي الفنية والاقتصادية.