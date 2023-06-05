الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح الوحدة الاجتماعية فى الزرقا بعد تجديدها

جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومي للمحافظة، حيث أجرت اليوم جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

هذا وقد بدأت "المحافظ" تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الإسكان، كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل لتقديم كل الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل .

وخلال الافتتاح، استمعت "الدكتورة منال عوض" إلى مطالب المواطنين، حيث وجهت تعليماتها إلى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراستها والعمل على حلها، كما وجهت بوضع خطة عمل محددة للتيسير على المواطنين خلال تلقى تلك الخدمات، مؤكدة تكاتف كل أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بجميع المناطق.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الزرقا الوحدة الاجتماعية

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