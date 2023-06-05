حريق هائل فى مخبز بلدى بالفيوم

شب، اليوم الإثنين، حريق هائل في مخبز بلدي بمنطقة الشيخ حسن بمحافظة الفيوم، إثر تسرب في ماسورة الغاز الطبيعي المغذي للفرن، ما أدى إلى اشتعاله، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق في مخبز بلدي إثر تسرب الغاز الطبيعي الموصل للفرن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، وإدارة الدفاع المدني، إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الطوابق العليا والمنازل المجاورة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب نشوب الحريق تسرب في ماسورة الغاز الطبيعي الموصل للفرن الآلي، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.