تفاصيل فيلم أحمد حلمي مع منى زكي باسم مؤقت "وش وضهر"

تصدر النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي خلال الفترة الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تقديم عمل سينمائي جديد يعيدهما معا في عمل واحد بعد مرور 20 عاما من آخر تعاون في فيلم “سهر الليالي”.

فيلم أحمد حلمي ومنى زكي

النجم أحمد حلمي تحدث في تصريحات إذاعية أخيرة عن أن الفيلم باسم مبدئي “وش وضهر” وسيعود للتعاون من خلاله مع النجمة منى زكي بعد غياب.

وعلم “الدستور” أن الفيلم سيتم تصويره خلال العام القادم وليس في الوقت الحالي وأن النجم أحمد حلمي حاليا منشغل بالتحضير لفيلمه الآخر باسم “لسة حتة” حيث يبدأ التصوير خلال الأسابيع القادمة بمشاركة عدد من النجوم جار اختيارهم للعمل الجديد بعد انتهاء عروض مسرحيته الجديدة “ميمو” بالمملكة العربية السعودية مع رحمة أحمد وعدد كبير من النجوم.

الفيلم الجديد الذي يجمع حلمي بمنى زكي هو فيلم اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يعيد حلمي كتابة السيناريو من جديد لتعديل بعض الأمور التي تتناسب مع العصر الحالي وأعمار النجمين خاصة أن الفيلم سيكون في مواقع التصوير بعد 10 سنوات من كتابته.

وتدخل النجمة منى زكي خلال الأسابيع القادمة فيلم جديد مع شركة العدل جروب جار الإعداد له حاليا واختيار الأبطال كما تنتظر عرض أفلامها المنتهية “الجواهرجي والقاهرة مكة الذي يعرض نهاية العام وكذلك فيلم ”السرب".

وكانت آخر أعمال النجم أحمد حلمي خلال العام الماضي من خلال فيلم “واحد تاني” والذي حقق نجاحا كبيرا للغاية في دور العرض، كما يعرض حاليا مسرحيته ميمو مع أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا شيحة، ، محمد رضوان، والطفل عبدالرحمن طه، وتشهد عودة حلمي للمسرح بعد غياب 20 عامًا، منذ تقديم آخر مسرحياته حكيم عيون التي قام ببطولتها مع علاء ولي الدين، وتم عرضها عام 2001.