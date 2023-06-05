معهد الكبد بالمنوفية يجري جراحة نادرة لطفلة (فيديو)

شهد معهد الكبد التابع لمحافظة المنوفية إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 8 أشهر تعد الأصغر في العالم، عقب إصابتها بحصوات وحدوث انسداد في القناة المرارية أثناء قيامها بإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بها. قرر أطباء قسم الأطفال عرضها على قسم المناظير وتقرر إجراء عملية لها.

وأكد الدكتور عصام الشيمي، أستاذ أمراض الكبد بمعهد الكبد التابع لجامعة المنوفية، أن الطفلة حضرت لقسم الأطفال منذ أسبوع تقريباً وتم توقيع الكشف الطبي عليها حيث ثبت أنها مريضة وتوجد لديها حصوات وانسداد في القناة المرارية، كما أنها كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ونسبة عالية من الصفراء.

وأكد الشيمي أنه على الفور تم عرض الطفلة على المختصين من أطباء الأطفال وباستدعاء طبيب للتخدير وتقرر إجراء عملية مناظير للطفلة، استمرت العملية 20 دقيقة تقريبًا وهو وقت معقول لإجراء العملية باستخدام المناظير، وتم التأكد من حالتها الصحية بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف عصام الشيمي، استاذ أمراض الكبد بجامعة المنوفية، أنه لم يتم نشر أي معلومة تثبت إجراء مثل هذه العملية في أي دولة أخرى، خصوصاً لهذا السن الصغير، حتى الآن، مما يؤكد على أن معهد الكبد التابع لمحافظة المنوفية انفرد بإجراء هذه العملية التي تعد الأصغر بالعالم حتى الآن.

وكان قد أشاد فريق معهد الكبد بمحافظة المنوفية بالفريق الطبي الذي أشرف على عملية المناظير التي أجريت لطفلة عمرها 8 أشهر، وذلك عقب حضورها للكشف الطبي والذي أفاد أن الطفلة لديها انسداد بالقنوات المرارية. ويعد معهد الكبد بمحافظة المنوفية من أهم الروح الطبية التي تخدم عدة محافظات مجاورة لمحافظة المنوفية، ويتم إجراء عمليات جراحية وأخرى للمناظير على أعلى مستوى من الدقة نظراً لوجود معدات وأجهزة طبية حديثة في المعهد.

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