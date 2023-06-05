الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: السياحة ثالث أكبر دخل بعد تحويلات المصريين فى الخارج

حسام الجمل
حسام الجمل

أكد حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني يشهد اهتمامًا كبيرًا بالسياحة، موضحًا أن لجنة السياحة بالحوار الوطني شهدت التقدم بعدد كبير من المقترحات لإعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، وجرى مناقشة إعادة صياغة الخريطة السياحية الخاصة بسياحة الفرد.

وقال، خلال حوار خاص على شاشة القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل القومي بما يتراوح من 15% إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري، فضلًا عن أنها هي ثالث أكبر دخل من العملات الصعبة بعد تحويلات المصريين في الخارج، وبالتالي فقد جرى تخصيص لجنة لها في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أول جلسة للجنة الحوار الوطني شهدت مناقشات بخصوص إنشاء خريطة سياحية لمصر، وشارك فيها مجموعة من الخبراء ورؤساء الشركات والمهتمين بالعمل العام، إذ تناولوا كيفية إنشاء خريطة سياحية جديدة لمصر، بخلاف السياحة الشاطئية، كاشفًا أن سياحة الفرد في مصر لا تحظى بنصيب كبير، نتيجة لوجود فقر في المعلومات لدى السياح بخصوص المعلومات المتعلقة بالزيارة لمصر.

وأوضح أنه تم طرح فكرة في الحوار الوطني وهي عمل موقع إلكتروني تعمل عليه وزارة السياحة وسيتم تنشيطه قريبًا، بحيث يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعملية السياحية في مصر، بداية من وصول السياح للمطار والفنادق التي يمكن الذهاب إليها والنجوم والأسعار المتاحة وكيفية إمكانية ارتياد المواصلات وكيفية تقييم التجربة بعد المغادرة.

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