"سقط به فجأة".. تفاصيل مصرع أستاذ جامعي في أسانسير بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع أستاذ جامعي سقط به "الأسانسير" داخل عقار ما أدى لوفاته في الحال.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه أو أن الحادث مجرد عطل في المصعد أدى لسقوطه ووفاة الأستاذ الجامعي.

لقي شخص مصرعه بعد أن سقط المصعد به في مدينة السادس من أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلاقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط مصعد بداخله شخص بالحي 9، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين سقوط المصعد بالبير الخاص بالعمارة، وجرى التقابل مع نجله الذي أفاد بوفاة والده دكتور بكلية التجارة، 53 سنة، إثر سقوط المصعد به، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.