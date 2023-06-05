محافظ قنا يتابع فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمقر وحدة صحة المركز الأوروبي بمدينة قنا، والتي تنفذها مديرية الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كل مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح المحافظ أن الحملة التنشيطية يتم تنفيذها علي مرحلتين، المرحلة الاولي بدأت أمس الأحد وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة في الإدارات الصحية بمراكز (قنا – الوقف – دشنا – أبوتشت).

وأشار إلى أن اليوم الأول تم خلاله تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٣٤٦٧ سيدة منهن ٣٤٩ سيدة من المنتفعات الجدد، وصرف ٢٢٨٦ وسيلة تنظيم أسرة متنوعة، مضيفًا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجارى في الإدارات الصحية بمراكز (نجع حمادي – فرشوط – قوص – قفط - نقادة).

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.

وأكد الداودي أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتمامًا كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام في زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة في محافظة قنا.