"مؤتمر الشمامسة بكاتدرائية يسوع الملك المنيا".. أبرز أحداث الكنيسة الكاثوليكية في مصر

تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، تم تنظيم مؤتمر لشمامسة الكنيسة.

قام بالتعليم الأخ عماد ميخائيل، حيث تسلم الشمامسة الكبار، ألحان المناسبات المختلفة، كما تم تعرف الشمامسة الصغار على بعض الألحان الأخرى. واختتم المؤتمر برحلة ترفيهية.

"لغة الروح".. نيافة الأنبا باخوم يترأس احتفال عيد العنصرة بمدينة نصر

وعلى صعيد أخر.. ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس عيد العنصرة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

جاء ذلك بمشاركة القمص فرنسيس مراد، والقمص يوسف بشرى، والأب عمانوئيل صبحي، رعاة الكاتدرائية، والأب يوسف عبد النور اليسوعي.

وتحدث الأنبا باخوم في كلمة العظة حول "عيد العنصرة"، واصفًا إياه بعيد مواهب الروح القدس، مشيرًا إلى لغة العنصرة، التي هي الحديث عن عمل الله.