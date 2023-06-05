الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل ممثل "يونيسيف" خلال زيارته للعريش

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة يونيسيف في مصر، والوفد المرافق له، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة مدينة العريش، خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، وذلك في حضور حمزة رضوان، مدير عام مديرية التربية والتعليم، طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، خالد زايد، رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وقال المحافظ إن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل المشتركة بين المحافظة والمنظمة في عدد من القطاعات التي تنفذها المنظمة، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والشباب.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به المنظمة في محافظة شمال سيناء، لافتًا إلي قيام المنظمة بتدعيم المدارس والوحدات الصحية، فضلًا عن تنفيذ برامج للنشء والشباب علي مستوي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى علي أرض محافظة شمال سيناء خاصة مشروعات البنية التحتية والأنفاق التي تربط شمال سيناء بمحافظات القناة والطرق والمحاور الجديدة.

بدوره أكد ممثل يونسيف في مصر، على تنفيذ عدد من برامج التنمية المتكاملة والمستدامة لتنمية سيناء وتوفير المياه والصرف الصحي في المدارس ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلي أن محافظة شمال سيناء موجودة في كل المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر.

وأضاف أن برنامج يونيسيف في مصر يعمل على تعزيز التنمية المستدامة والمساواة لكل الأطفال والنشء مع التركيز مع الفئات الأكثر احتياجًا والأطفال القادرون باختلاف، حيث يشمل برنامج عمل اليونيسيف التعلم والصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وحماية الأطفال من العنف وتمكين الشباب والتوعية بالممارسات الصحية.

واستعرض مديرو مديريات التعليم والصحة والشباب والرياضة أنشطة منظمة اليونيسيف في كل قطاع من تلك القطاعات والدعم المقدم لتلك المديريات، بخلاف برامج التدريب والبرامج الخاصة بالنشء والشباب علي مستوي محافظة شمال سيناء.

ويضم وفد اليونيسيف كلا من أيمن غالي، مسئول الشئون الإنسانية، عصام علام مسئول الصحة، وئام الليثي مديرة برامج النشء والشباب، وأميره فؤاد، مديرة قسم التعليم.

وقام الوفد خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء بزيارة الوحدة الصحية في قرية السكاسكة ومدرسة الشهيد شريف محمد حسين ومركز شباب مدينة العريش.

العريش يونيسف الصحة التعليم شمال سيناء

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