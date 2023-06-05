الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنت عايز أسرقه قاومني".. اعترافات قاتل شاب في الخصوص

جريدة الدستور

اعترف مسجل خطر متهم بقتل أحد الأشخاص في الخصوص، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، عقب القبض عليه، أنه استوقف المجني عليه بدافع سرقته، حيث حاول الاستيلاء منه على حقيبة كانت بحوزته، إلا أن الضحية قاومه، مما دفعه لإطلاق النار عليه، من سلاح كان بحوزته.

 

 

أضاف المتهم أنه فر هاربا عقب ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الحادث، وشرح لرجال المباحث كيفية قتله المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبها آثار لطلق نارى، وعثر بطيات ملابسه على (بطاقة تحقيق شخصية - مبلغ مالى).

 

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وتبين ممارسته نشاطا إجرامي تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنه، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بمكان الواقعة وبحوزته "سلاح نارى" شاهد المجنى عليه يسير مترجلاً وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجنى عليه فأطلق المتهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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