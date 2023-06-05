سفير سلطنة عمان بالقاهرة: العلاقات مع مصر مصدر فخر للإنسانية جمعاء

قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إقامة الملتقى الصحفي العماني المصري، بمكانتها الثقافية الكبيرة في العالم بتنظيم من جمعية الصحافيين العمانية، وبمشاركة جمعية الكتاب العمانية، خير دليل على التواصل الثقافي والصحفي والمجتمعي بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد عمق ومتانة العلاقات العمانية المصرية في كل المجالات.

وأشار السفير إلى أن مصر عامرة بالمواقف النبيلة تجاه سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وتتطلع مسقط إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات لتعزيز هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة ثقافية حوارية بعنوان "العلاقات العمانية المصرية "تاريخ راسخ، علاقات واعدة" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمشاركة وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ووفد من نقابة الصحفيين العمانيين، وتحت رعاية السفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي، اليوم الإثنين.

ولفت السفير إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر الشهر الماضي ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتحت فصلاً جديدًا بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة ركزت على كل المستويات والعلاقات بين البلدين الشقيقين وغيرها من الجوانب الحضارية والمعرفية والثقافية.

ونوه بأن العلاقة المصرية العمانية علاقة ضاربة في التاريخ، حيث يمثل التاريخ العماني والمصري مصدر فخر واعتزاز ليس فقط للشعبين العماني والمصري، بل للعالم والإنسانية جمعاء.