السجن المشدد 10 سنوات لسيدتين قتلتا فتاة بعد تعذيبها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وكذلك إيداع طفلة في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، بعد اتهامهم بقتل وتعذيب المجني عليها " ج.م.ع".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

- تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 13502 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان المنتزة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بقيام المتهمين، باحتجاز المجني عليها وقتلها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزة ، أنه علي اثر بلاغ من " و.ع.م" كهربائي ، وأبلغه بالعثور علي جثة المجني عليها " ج.م.ع" ، داخل الوحده السكنية التي يقطن بها أبناء زوجته.

وعقب الدخول الي الشقة محل الواقعة تم العثور على جثة المجني عليها ، مسجاة علي ظهرها بحمام الشقة مكبلة الأيدي وبها اثار تكبيل من الساقين وآثار حروق بمناطق متفرقة وإصابات متعددة في جسدها وعثر علي سلاح أبيض سكين به اثار احتراق وكذلك عدد 3 قطع من الإسلاك وخرطوم .

وبالتحري تبين أن مرتكبي الواقعة كل من " ن.أ.ال" كوافيرة " أ.ن.خ" كوافيرة و" أ.ن.خ" 15 سنة ، فتم القاء القبض عليهم وبمواجهتم اقروا بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليها استخدم السلاح الأبيض والأدوات المضبوطة التي ادت بحياتها قاصدين من ذاك إزهاق روحها وذلك لاعتقاد منهم بقيام المجني عليها بالتسبب في وفاة والدتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.