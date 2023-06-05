كشف غموض العثور على جثة شخص ملقاه في شارع بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بمدينة الخصوص، حيث تبين أن بها طلق ناري وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر أطلق الرصاص على المجني عليه لسرقته بالإكراه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص بها طلق ناري في إحدى المناطق بدائرة القسم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، يختص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة القسم، حيث تبين أنه أثناء سيره بمكان الواقعة وبحوزته "سلاح ناري"، شاهد المجني عليه يسير مترجلاً وبحوزته حقيبة، فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح، فقاومه المجني عليه، فأطلق المتهم عليه عيارًا ناريًا فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.