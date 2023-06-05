ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الكابينت، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة التطورات التي تتعلق بالحادث الأمني على الحدود المصرية، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن مجموعة من الإجراءات لمنع تكرار هذه الحادثة مجددًا، وذلك بعد حادث إطلاق جندي مصري النار على ثلاثة جنود إسرائيليين السبت.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية التي قتل فيها 3 إسرائيليين، كشفت عن نقطة ضعف كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

إجراءات جديدة

وأوضحت "هآرتس" أنه بسبب تلك العملية سيتطلب من الجيش الإسرائيلي معرفة ما إذا كان هناك تغيير نحو الأسوأ في الحدود وهل سيتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات الجديدة، الأمر الذي يتطلب نشرًا مختلفًا للقوات، وتخصيص موارد إضافية وتحسين المعلومات الاستخبارية وزيادة قدرات المجندين الإسرائيليين على الحدود المصرية وزيادتها.

يذكر أنه تتواجد كتيبتان إسرائيليتان هما كركل وبردلاس المعززتان بدبابات من المفترض أن توفر استجابة عملياتية للتحديات المختلفة على الحدود المصرية الإسرائيلية وسط تعاون متبادل من الجانب المصري، فضلًا عن أن هناك خمس وحدات مشاة مختلطة بين الجنسين داخل فيلق حماية الحدود التابع للجيش الإسرائيلي، وهو المسئول عن حماية حدود إسرائيل مع الأردن ومصر وكذلك الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

فيما أكدت "هآرتس" أن العملية على الحدود الإسرائيلية المصرية غير عادية، مشيرة إلى أن عدد الهجمات على هذه الحدود منخفض نسبيًا، وفي العقد الماضي لم تكن هناك حالة أخرى أطلق فيها جندي مصري النار وأصاب جنودًا إسرائيليين.

تحقيق شامل

ويخضع الحادث الاستثنائي على الحدود المصرية إلى تحقيق دقيق وشامل من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لاستخلاص النتائج، ولتحديد الأخطاء التي أدت إلى هذا الفشل الأمني.

وأوضحت أن نجاح هذه العملية سيتطلب تحقيقًا عسكريًا شاملًا لتحديد الأخطاء الفادحة التي أدت إلى هذا الخرق الأمني الكبير، وعليه فمن الممكن إعادة النظر في مفهوم الدفاع على طول الحدود مع مصر، والذي وضع في أسفل أولويات الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.

ترتيبات أمنية

أفادت تقارير عبرية بأن إسرائيل ستعزز الترتيبات الأمنية على الحدود، حيث اتّفقت مع الجانب المصري على زيادة كاميرات وأبراج المراقبة على الحدود. وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سنقوم بتحديث إجراءات وأساليب العمليات وأيضًا الإجراءات لتقليص التهريب إلى الحد الأدنى، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية".

بينما دعا أعضاء الكنيست إلى تغيير قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود المصرية، ومع ذلك، فإن التحقيق في الحادث لم يحدد بالضبط ملابسات ما حدث وما إذا كانت لوائح إطلاق النار لها علاقة بالفشل في منع الهجوم.

وكتب عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون، أن الجنود في منطقة الانتشار اشتكوا من قواعد الاشتباك التقييدية في الأشهر الأخيرة، قائلًا: "يجب تغيير أنظمة إطلاق النار ضد الإرهابيين والمهربين المسلحين على الفور".