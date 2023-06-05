الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 فى حادثى تصادم بالمنيا

حادثي تصادم بالمنيا
حادثي تصادم بالمنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادثي تصادم، الأول بين سيارة ميكروباص بتوك توك بالطريق الدائري بمركز سمالوط، شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بـ"توكتوك" بدون لوحات بسبب التخطي الخاطئ.

انتقلت فرق الإسعاف وسيارات الحماية المدنية والشرطة والمرور إلى موقع حادث التصادم، وتبين إصابة كل من أحمد شعبان فاروق، 26 سنة، وطفلة مكة، عام واحد، وهاجر ربيع فاروق، 29 سنة، وشقيقها وليد، 23 سنة، مقيمين بمركز مغاغة، وزينب رفعت عبدالوهاب، 27 سنة، مقيمة بمركز بني مزار، ومحمدين جمعة عبد إمام، 35 سنة، ومحمد عبدالعليم عبدالحميد، 25 سنة، طبيب، ماجد مجدي حنا، 16 سنة، مقيمين بمركز مغاغة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

 كما تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة.

 وانتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلي موقع البلاغ، وتبين حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة.

تسبب الحادث في إصابة كل من، محمد خلف حسان، 46 سنة، موظف، ومقيم عزبة أبو يعقوب بقرية صفط الخمار، ومحمود محمد حسن، 19 سنة، طالب، ومقيم قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى، مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة.

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