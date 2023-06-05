الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم بنزيما يوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى حتى 2025

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وقع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على عقود انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي أمس الأحد، عن رحيل كريم بنزيما عن صفوفه بعد 14 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق الأول.
وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي "سبورتس" المختص بالانتقالات، أن كريم بنزيما وقع بالفعل على عقود انتقاله لاتحاد جدة بداية من الموسم المقبل.
وأشار العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى اقتراب بنزيما من الانتقال لفريق اتحاد جدة، بعد العرض المغري الذي قدمه النادي السعودي للحصول على خدماته.
وأكد رومانو أن بنزيما وقع على عقد يربطه باتحاد جدة حتى 2025.
وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.
وأشارت شبكة ريليفو الإسبانية في وقت سابق إلى أن بنزيما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالبرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة وتحدث معه عن خططه للموسم المقبل، وكذلك التعبير عن استعداده لتولي دور نجم الفريق، مشددة على أنه يفكر في مواصلة الاعتماد على فريقه الخاص الموثوق به والمكون من "المدرب البدني، ومدرب التعافي والمعالج الطبيعي". 

كريم بنزيما ريال مدريد اتحاد جدة بنزيما دوري روشن

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