الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لكمة فى الرأس تُنهى حياة شاب على يد صديقه بعين شمس

جريدة الدستور

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الدمرداش متأثرا بإصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لـ"لكمة"، في الرأس على يد صديقه، بسبب خلافات بمنطقة عين شمس، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى الدمرادش بوصول شاب مصابا بنزيف داخلي ادعاء مشاجرة، وأوضح البلاغ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور 24 ساعة داخل الرعاية المركزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني، وبالفحص تبين وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات عن أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مسددا له لكمة بالرأس أسفرت عن سقوطه على الأرض مغشيا عليه، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه فارق الحياة داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

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