في ذكرى رحيل هدي سلطان.. أبرز المحطات في حياتها
تحل اليوم 5 يونيو ذكرى وفاة واحدة من نجمات الزمن الجميل في السينما المصرية ، الفنانة القديرة هدى سلطان التي قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية بالسينما التلفزيونية.
ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان
وأحيت فضائية "إكسترا نيوز" ذكرى رحيلها و استعرضت أبز محطات في حياتها، على النحو التالي:
_من مواليد محافظة الغربية وشقيقة الفنان محمد فوزى.
_بدأت حياتها الفنية في السينما من خلال فيلم "ست الحسن".
_تميزت بصوتها المميز وقدمت العديد من الأغنيات.
_تزوجت من الفنان فريد شوقي لمدة 15 عاماً وشكلت معه دويتو فني .
_من أشهر أفلامها "امراة في الطريق"، "جعلوني مجرماً"، و"الفتوة".
_قدمت العديد من المسلسلات منها "زينب والعرش"، أرابيسك" و"ليالي الحلمية".
_خاضت تجربة المسرح عبر عده أعمال مميزة منها "الحرافيش" .
_رحلت فى 5 يونيو 2006 عن عمر يناهز 80 عاماً.