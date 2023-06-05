الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى رحيل هدي سلطان.. أبرز المحطات في حياتها

هدي سلطان
هدي سلطان

تحل اليوم 5 يونيو ذكرى وفاة واحدة من نجمات الزمن الجميل في السينما المصرية ، الفنانة القديرة هدى سلطان التي قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية بالسينما التلفزيونية. 

ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان

وأحيت فضائية "إكسترا نيوز" ذكرى رحيلها و استعرضت أبز محطات في حياتها، على النحو التالي: 

_من مواليد محافظة الغربية وشقيقة الفنان محمد فوزى. 

_بدأت حياتها الفنية في السينما من خلال فيلم "ست الحسن". 

_تميزت بصوتها المميز وقدمت العديد من الأغنيات. 

_تزوجت من الفنان فريد شوقي لمدة 15 عاماً وشكلت معه دويتو فني . 

_من أشهر أفلامها "امراة في الطريق"، "جعلوني مجرماً"، و"الفتوة". 

_قدمت العديد من المسلسلات منها "زينب والعرش"، أرابيسك" و"ليالي الحلمية". 

_خاضت تجربة المسرح عبر عده أعمال مميزة منها "الحرافيش" . 

_رحلت فى 5 يونيو 2006 عن عمر يناهز 80 عاماً. 

15 عاما 5 يونيو أبرز الأعمال الفنية السينما المصرية الزمن الجميل الفنان محمد فوزي الفنان فريد شوقي هدى سلطان ذكرى رحيلها

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