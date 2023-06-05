في ذكرى رحيل هدي سلطان.. أبرز المحطات في حياتها

تحل اليوم 5 يونيو ذكرى وفاة واحدة من نجمات الزمن الجميل في السينما المصرية ، الفنانة القديرة هدى سلطان التي قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية بالسينما التلفزيونية.

ذكرى وفاة الفنانة القديرة هدى سلطان

وأحيت فضائية "إكسترا نيوز" ذكرى رحيلها و استعرضت أبز محطات في حياتها، على النحو التالي:

_من مواليد محافظة الغربية وشقيقة الفنان محمد فوزى.

_بدأت حياتها الفنية في السينما من خلال فيلم "ست الحسن".

_تميزت بصوتها المميز وقدمت العديد من الأغنيات.

_تزوجت من الفنان فريد شوقي لمدة 15 عاماً وشكلت معه دويتو فني .

_من أشهر أفلامها "امراة في الطريق"، "جعلوني مجرماً"، و"الفتوة".

_قدمت العديد من المسلسلات منها "زينب والعرش"، أرابيسك" و"ليالي الحلمية".

_خاضت تجربة المسرح عبر عده أعمال مميزة منها "الحرافيش" .

_رحلت فى 5 يونيو 2006 عن عمر يناهز 80 عاماً.