نائب بالشيوخ يطالب بتقرير ربع سنوي عن ما تم تنفيذه بخطة التنمية للعام الجاري

أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، مطالبا بتقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وشدد عضو المجلس، على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية، لاسيما وأن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة.

فيما قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ: "نحن أمام حكومة منفصلة عن الواقع وهي حكومة شعارات".

وأكد أنه من المفترض أن تستشرف الخطة المستقبل القريب، إلا أننا أمام خطة اقتصادية تكرس ليسياسات وأوضاع أثبتت فشلها، قائلا: مشروع الخطة حدث ولا حرج عن كم الملاحظات والثغرات.

وقال عضو مجلس الشيوخ: منذ يوليو 2022 حتى مارس الماضي 2023، حدث انخفاض ملحوظ في أسعار الغذاء على المستوى العالمي، إلا أنه يقابله ارتفاع كبير في الأسعار على المستوى المحلي.

وأكد عضو المجلس، أن هذا يتنافى مع ما تسوقه الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة العالمية وتبعية الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: هذا يثبت فشل سياسات الحكومة، التي باتت تعمل على اقتصاد ريعي، مؤكدا أن هذه الحكومة نفذ رصيدها.

فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: كنت أتمنى أن تكون سهام الحديث في جوهر الأمور المعروضة داخل الخطة.

ووجه رئيس المجلس حديث للنائب، قائلا: أطلقت عبارات رنانة وأوصاف كبيرة، تخيلت أنها في أجزاء معينة غير محققة داخل خطة التنمية.